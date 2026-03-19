Le contre-projet à l’initiative sur la neutralité est enterré

Keystone-SDA

La neutralité suisse ne sera pas davantage définie dans la Constitution. Le Conseil des Etats a renoncé jeudi à un contre-projet direct à l'initiative sur la neutralité. Il a finalement cédé face au National, par 29 voix contre 11.

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(Keystone-ATS) Le Parlement a déjà rejeté l’initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l’UDC, qui veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Le texte exige aussi que la Suisse n’adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ni ne prenne de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l’ONU.

D’emblée, les Chambres ont catégoriquement rejeté le texte. Toutefois, celle des cantons s’était toujours positionnée en faveur d’un contre-projet direct, sur des votes serrés et grâce aux voix de l’UDC et du Centre. Elle estimait nécessaire d’ancrer la pratique actuelle dans la Constitution.

Les sénateurs ont finalement plié en acceptant la proposition de conciliation qui abandonne tout contre-projet. A la grande satisfaction du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Le National doit se prononcer plus tard dans la matinée. Il a toujours mis son veto au contre-projet, trouvant superflu d’ajouter un article constitutionnel alors que rien ne changerait dans les faits.