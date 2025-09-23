La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le cours de l’or s’envole, l’once frôle les 3760 dollars

Keystone-SDA

Le cours de l'or poursuit son ascension, jouant à plein son rôle de valeur refuge dans un contexte géopolitique toujours tendu mais aussi dans l'espoir de baisses continues des taux de la part de la Réserve fédérale américaine.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) A 9h00 mardi, l’once d’or valait 3751,84 dollars, après avoir atteint au cours de la nuit 3759,23 dollars à la Bourse de Londres. Depuis le début de l’année, le cours du métal précieux a pris plus de 40%.

Celui-ci est avant tout soutenu par «les anticipations d’une nouvelle baisse des taux américains et l’affaiblissement du dollar», a souligné un commentaire de Trading Economics. La Réserve fédérale a baissé ses taux la semaine passée et laissé entendre que d’autres coups de rabot viendraient, au vu de la santé faiblissante du marché du travail. Les marchés anticipent près de deux baisses de 25 points de base lors des prochaines réunions d’ici la fin de l’année.

Dans le même temps, le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a assuré lundi que les taux étaient trop élevés et mettaient en péril le marché de l’emploi. Un point de vue contredit par trois de ses homologues, qui ont plaidé pour la prudence dans l’ajustement de la politique monétaire dans un contexte de pressions inflationnistes élevées. Les courtiers s’en remettront au président de la Fed Jerome Powell, qui prononcera un discours en début de soirée à Rhode Island, avant la publication vendredi de l’inflation PCE, l’indicateur privilégié par l’institut de Washington.

De son côté, l’Union Bancaire Privée (UBP) ne prévoit «pas de forte hausse pendant la semaine à venir» du cours de l’or, «étant donné que les principaux risques ont désormais été pris en compte». Dans un commentaire, les experts comptent toujours sur une trajectoire haussière à moyen terme et estiment que l’once s’échangera à 4000 dollars d’ici le premier trimestre 2026.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision