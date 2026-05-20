Le déménagement de la RTS à l’EPFL aborde sa phase cruciale

Keystone-SDA

Inauguré en novembre 2025, le nouveau site de production de la RTS à Lausanne-Ecublens continue de regrouper par étapes les rédactions TV de Genève et radio de la Sallaz-Lausanne. L'actualité radio doit intégrer le site en juin et celle de la TV en novembre prochain.

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(Keystone-ATS) Concrètement, les émissions «Forum» et «La Matinale» ainsi que les flashs d’informations prendront leurs quartiers sur le campus de l’EPFL d’ici fin juin. Quant à l’actualité télévisuelle, il faudra attendre fin novembre pour voir le «19h30» être réalisé sur le nouveau site. La rédaction des sports sera la dernière à être rapatriée, mais pas avant 2028.

Les responsables de la RTS ont fait le point mercredi sur les déménagements à venir lors d’une visite ouverte aux médias du complexe flambant neuf situé au sud du campus. Trônant entre la Tour Odyssea, reconnaissable à sa double façade vitrée et sa haute antenne, et le Rolex Learning Center, le nouveau QG de la RTS a plus ou moins la forme d’un imposant piano à queue, vu du ciel.

Quelque 950 personnes au total seront amenées à venir travailler sur le site de Lausanne-Ecublens et ses 500 places de travail, sur une surface utile de près de 25’000 m2 (y compris le parking). Conçu donc pour favoriser les échanges avec la population, le lieu accueillera des studios pour des émissions en public (musique, divertissement) et un foyer avec des espaces d’exposition et d’éducation aux médias, ainsi qu’un restaurant ouvert aux visiteurs.

Coût de 165 millions, autofinancé

«C’est le fruit de douze années de réflexion et de travail. Nos objectifs étaient de casser un système en silos, d’avoir une flexibilité totale pour les 90 prochaines années et de miser sur l’ouverture au public, le voir et être vu», a déclaré devant les médias Pascal Crittin, directeur de la RTS et membre de la direction de la SSR. «Ce nouveau site incarne le service public du futur».

«Chaque étape de la production est pensée pour être innovante, collaborative et permettre de déployer des contenus audio et vidéo de manière intégrée, tant en radio qu’en télévision et que sur le digital», a-t-il expliqué.

Le coût total du site de production de la RTS à Lausanne-Ecublens se monte à 165 millions de francs, dont 130 millions pour le seul bâtiment et son architecture extérieure et intérieure, et 35 millions pour ses équipements techniques et technologiques. Un investissement entièrement autofinancé par la vente du bâtiment de la Sallaz et de plusieurs autres locaux du parc immobilier de la RTS, mais sans compter la vente de la tour RTS à Genève.

Portes ouvertes les 30 et 31 mai

Un week-end d’ouverture au public – gratuit et sans inscriptions nécessaires – est organisé les samedi 30 mai (09h00-21h00) et dimanche 31 mai (08h30-18h00) prochains. Durant le mois de juin, la population est invitée à participer à des émissions en public, des ateliers et des visites pour continuer à découvrir le nouveau site.