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Le Festival de la Cité a réuni 110’000 spectateurs à Lausanne

Keystone-SDA

Le Festival de la Cité a attiré 110'000 personnes pour sa 54e édition à Lausanne. Quelque 150 projets artistiques ont été présentés durant six jours dans la vieille ville, ont communiqué dimanche les organisateurs.

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1 minute

(Keystone-ATS) Au total, plus de 200 représentations gratuites se sont tenues sur 23 scènes réparties dans la capitale vaudoise. Le budget de la manifestation s’est élevé à 2,7 millions de francs.

La directrice Martine Chalverat s’est réjouie de la réponse du public. «Le public, dans toute sa pluralité, a été au rendez-vous, ce qui nous réjouit beaucoup !», a-t-elle déclaré, citée dans le communiqué. Elle a également souligné les efforts en matière d’inclusion, avec l’intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes de bénévoles.

La programmation a mêlé concerts, arts vivants, théâtre et cirque contemporain. Parmi les 150 projets artistiques, le public a pu découvrir 27 premières suisses musicales et 29 dans le domaine des arts vivants.

Le festival s’achève ce dimanche. La 55e édition est déjà agendée et se tiendra du 6 au 11 juillet 2027.

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