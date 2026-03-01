Le Festival suisse de l’horlogerie s’installe à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La Chaux-de-Fonds accueillera la 4e édition du Festival suisse de l'horlogerie (FHS) du 4 au 6 décembre. L'occasion de signaler que l'événement s’installera durablement dans la Métropole horlogère des Montagnes neuchâteloises, après trois éditions à Yverdon-les-Bains (VD).

2 minutes

La manifestation «à haute valeur culturelle ajoutée» fédère artisans, écoles spécialisées, créateurs, institutions, et marques horlogères, ont indiqué les organisateurs. Pour la première fois depuis sa fondation, elle entre en résonance avec une institution culturelle majeure, le Musée international d'horlogerie (MIH).

«Je me réjouis que le FHS prenne ses quartiers en plein coeur de la ville de La Chaux-de-Fonds», s’est réjoui Régis Huguenin, directeur conservateur du MIH, cité dans le communiqué publié vendredi.

Maison du Peuple et MIH

«Ecrin unique offert à la transmission et à l’excellence des savoir-faire horlogers», le FHS ajoute cette année durant trois jours une «connexion expérientielle didactique entre la plus que centenaire Maison du Peuple et le MIH fraîchement cinquantenaire, gardien de 500 ans d’histoire horlogère».

Le fil rouge de l’édition, «L’Odyssée d’Hora», propose donc un voyage immersif au coeur des métiers d’art. Le public rencontrera celles et ceux qui «façonnent les créations, du maître artisan à la vitrine du créateur, au fil d’un parcours expérientiel mêlant traditions, innovation et créativité».

Ecosystème vivant

Un pont entre histoire, savoir-faire et modernité. Au sujet de son implantation dans un écosystème vivant telle que la celui de la Métropole horlogère, l’association du FHS, basée à Genève, se réjouit: «S’installer à La Chaux-de-Fonds, c’est s’immerger dans un territoire où précision, artisanat et patrimoine industriel horloger sont un art de vivre.»

Il est vrai qu’au centre de l’Arc jurassien et du canton de Neuchâtel, manufactures renommées, ateliers discrets et centres de formation cohabitent dans un réseau horloger «dense et complémentaire», relève encore le communiqué.