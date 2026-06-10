Le fils Reiner réclame des fonds familiaux pour sa défense

Keystone-SDA

Nick Reiner, fils du réalisateur américain Rob Reiner, réclame l'accès à un fonds fiduciaire de 1,5 million de dollars, constitué par ses parents, qu'il est accusé d'avoir assassinés, selon des documents judiciaires. Il risque la prison à vie, voire la peine de mort.

2 minutes

(Keystone-ATS) La requête, déposée lundi, affirme que Nick Reiner, 32 ans, aurait dû commencer à recevoir ces fonds il y a deux ans, avant le meurtre de ses parents, et que cela l’a empêché de payer l’avocat qui l’avait initialement représenté après son arrestation en décembre.

Rob Reiner, cinéaste de renom à qui l’on doit notamment «Quand Harry rencontre Sally» et «Des hommes d’honneur», et sa femme Michele Singer Reiner, ont été poignardés à mort le 14 décembre dans leur villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles.

Leur fils cadet, Nick, qui a souffert de problèmes de santé mentale et a des antécédents de toxicomanie, est poursuivi pour assassinat après ce double homicide qui a choqué Hollywood.

«Nick aimait ses parents et leur mort l’a dévasté», peut-on lire dans ce document judiciaire. «Mais ce qui leur est arrivé, ou pas, n’est pas en cause dans ce litige relatif au fonds fiduciaire», poursuit la requête.

Selon ce document, le fonds est l’un des trois fonds créés pour les trois enfants Reiner. Nick aurait dû recevoir la moitié de la somme à l’âge de 30 ans et l’autre moitié cinq ans plus tard. «Il s’agissait d’un engagement pris par les parents de Nick», affirme la même source.

Son premier avocat, Alan Jackson, avait renoncé à le représenter et n’avait pas communiqué sur les raisons de sa décision. A la place, un tribunal de Los Angeles avait désigné un avocat commis d’office pour défendre le meurtrier présumé.

L’examen des accusations contre lui a été reporté au mois de septembre.