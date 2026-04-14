Le fribourgeois Comet avec de fortes commandes au 1er trimestre

Keystone-SDA

Le spécialiste des rayons X et des fréquences radio Comet a vu ses entrées de commande gonfler au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires du groupe sis à Flamatt (FR) a reculé en revanche. Les prévisions pour 2026 ont été confirmées.

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(Keystone-ATS) De janvier à fin mars, le chiffre d’affaires a baissé de 4,5% sur un an à 106,3 millions de francs, indique un communiqué publié mardi. Cette baisse s’explique principalement par le recul des revenus des divisions PCT et IXS, tandis que la division IXM a enregistré une croissance solide.

Les entrées de commandes ont atteint 145 millions de francs, soit une progression de 22,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Le ratio commandes/facturations est affiché à 1,4.

Ces chiffres répondent au consensus awp dont les analystes tablaient sur des entrées de commandes de 129 millions et un chiffre d’affaires de 105 millions.

Pour 2026, la direction table sur une hausse du chiffre d’affaires net au deuxième trimestre et pour le reste de l’exercice, ainsi qu’une marge Ebitda ajustée dépassant le niveau de 2025.

La prudence reste de mise compte tenu du contexte macroéconomique. La date d’une reprise reste ainsi incertaine, explique la société qui se dit indirectement exposée au Moyen-Orient, avec notamment des effets sur les coûts de transport et de logistique.