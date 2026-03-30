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Le fribourgeois Medistri investit 2 millions en Hongrie

Keystone-SDA

Medistri, fournisseur de services de stérilisation pour les industries médicale et pharmaceutique, annonce l'extension de ses capacités en Hongrie, avec l'ajout d'une deuxième chambre de stérilisation. L'investissement a nécessité 2,5 millions de dollars (environ 2 millions de francs).

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(Keystone-ATS) L’entreprise de Domdidier, fondée il y a 20 ans, compte s’adresser «à une base de clients en croissance» à partir de son site de Székesfehérvár, au sud-ouest de Budapest. En début d’année dernière, elle avait fait part de l’ouverture d’une «nouvelle installation ultramoderne» sur place, qui a nécessité un investissement de 4 millions de dollars.

Cette deuxième ligne de stérilisation servira principalement aux dispositifs médicaux et aux produits pharmaceutiques.

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