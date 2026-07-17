Le groupe Orion cesse ses activités avec environ 85 employés

Keystone-SDA

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Le groupe de construction Orion, établi à Thônex, a cessé ses activités en juin. Environ 85 employés sont menacés alors qu'une demande de mise en faillite pour insolvabilité a été lancée le 7 juillet dernier.

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(Keystone-ATS) «Il n’y a pas de machine arrière possible», a affirmé vendredi à Keystone-ATS l’avocat qui représente le groupe, Peter Pirkl, confirmant une information de la RTS. Un acte de dissolution des différentes sociétés du groupe établi il y a une dizaine d’années a été fait devant un notaire.

En cause, alors qu’Orion avait vu une croissance fulgurante en quelques années, une succession de petits événements comme des retards de chantiers. La volonté des dirigeants et de pouvoir reclasser le plus grand nombre possible des quelque 85 employés chez d’anciens concurrents ou auprès de promoteurs, insiste l’avocat.

Depuis fin mai, ceux-ci n’ont plus touché de salaire. L’avocat avait pris contact en amont avec la caisse cantonale de chômage pour leur demander d’organiser les indemnités de ces personnes. Après avoir accepté dans un premier temps, celle-ci est revenue sur cette décision et affirmé que rien ne pourrait être fait avant le prononcé de la faillite, ajoute M. Pirkl, qui déplore cette attitude.

Il a demandé à deux reprises à la caisse de saisir son autorité de surveillance pour obtenir des indemnités pour les employés avant la validation judiciaire, la dernière fois lundi dernier, sans réponse jusqu’à présent. Les collaborateurs se sont rapprochés de leur côté du syndicat Unia et préparent une mobilisation collective.