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Le groupe vaudois Reitzel augmente ses ventes en 2025

Keystone-SDA

Reitzel a poursuivi sa croissance l'an dernier, à un rythme toutefois ralenti au regard de 2024. Le fabricant vaudois de conserves et autres sauces a vu son chiffre d'affaires s'étoffer de 1,1% par rapport à l'année précédente à 122,9 millions de francs. En 2024, les ventes avaient bondi de 7,8%.

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(Keystone-ATS) La société basée à Aigle a notamment renforcé ses marques Hugo et Hugo Reitzel, tout en consolidant sa position dans le segment Foodservice qui représente désormais 33,7% de ses ventes, a-t-elle précisé mardi dans un communiqué.

Reitzel note avoir fait preuve de résilience dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques, des fluctuations des marchés, des pressions sur les chaînes d’approvisionnement et des défis dans le domaine de l’énergie.

Reitzel indique en outre avoir poursuivi ses investissements, non chiffrés, en renforçant ses équipes, en lançant de nouveaux produits. L’entreprise fondée en 1909 compte plusieurs filiales en Suisse, en France, en Inde et au Sri Lanka.

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