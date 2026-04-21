Le journal Arcinfo ne sera plus distribué tôt le matin

Keystone-SDA

Le quotidien neuchâtelois Arcinfo ne sera plus distribué tôt le matin dans les régions urbaines. Dès le 2 mai, tous les ménages abonnés à l’édition papier recevront leur journal en même temps que le courrier, par la Poste.

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(Keystone-ATS) «Le BAN (Bureau d’adresses de Neuchâtel) a annoncé qu’il mettait un terme à son activité de distribution à la fin du mois d’avril. Cette décision a contraint ESH Médias, société éditrice d’ArcInfo, à trouver dans l’urgence une alternative fiable», a indiqué mardi le quotidien sur son site.

Implanté de longue date dans le canton, le BAN avait été choisi l’an dernier pour assurer les tournées matinales, à la place des porteurs du journal. «A ce moment, il s’engageait à maintenir un service de proximité. Mais il y a quelques semaines, la situation a changé», a précisé le quotidien.

Dans un kiosque de proximité?

Le nouveau mode de distribution par la Poste concerne notamment les villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que certaines communes du Littoral. Les zones concernées touchent environ 6000 abonnés. Une grande partie des ménages situés hors des centres urbains reçoit déjà son journal avec le courrier postal.

Dès le 2 mai, les abonnés concernés pourront consulter dès 02h00 le journal numérique. «D’autres options sont également prévues, comme la livraison du journal dans un kiosque de proximité ou dans une case postale, selon disponibilité. Un courrier sera adressé aux abonnés», peut-on lire sur le site.

L’an dernier, Arcinfo avait annoncé confier la distribution matinale au BAN, ce qui avait mis fin à la collaboration avec 83 porteurs de journaux. «Si cette décision prise pour des raisons économiques incompressibles a été difficile socialement parlant, la prestation subsiste pour les abonnés qui recevront leur journal le matin avant 08h00», avait alors déclaré Jacques Matthey, directeur d’ArcInfo.