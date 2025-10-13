Fonds de placement en difficulté – un cas met en évidence des risques peu connus

Les fonds d'investissement sont très appréciés en Suisse: environ 1600 milliards de francs sont investis dans ce type de placements, y compris par des personnes disposant de montants modestes. Mais que se passe-t-il lorsque les choses tournent mal? Un exemple montre que les clients sont rapidement livrés à eux-mêmes.

Markus a contacté la SRF, car il a un problème. Depuis 20 ans, depuis la naissance de ses enfants, lui et sa femme ont investi de l’argent dans un fonds de placement. Aujourd’hui, la somme s’élève à 70 000 francs. Il souhaite désormais retirer une partie de cet argent afin de financer les études de ses enfants. Mais c’est alors le choc: sa banque «Cash – banking by bank zweiplus» lui annonce que l’argent est bloqué.

Pas de raison de s’inquiéter, il ne s’agit que de 16 % de son patrimoine. Mais Markus est désormais plus inquiet que jamais. Depuis plus de cinq mois, le négoce des parts de fonds est suspendu. Des centaines, voire des milliers de clients sont concernés, mais on ne dispose pas de chiffres exacts.

Dans un courrier daté du mois d’avril, «Cash – banking by bank zweiplus» informe les clients concernés que deux fonds de placement sont touchés.

Le négoce des parts de fonds a été suspendu – les clients concernés doivent s’adresser à la société chargée de la gestion du fonds de placement au Luxembourg, Ci Fund Services. Celle-ci est responsable des deux fonds de placement «Alpina Best Select Equity» et «Alpina Best Select Portfolio».

À propos de «Cash – banking by bank zweiplus» «Cash – banking by bank zweiplus» est une coentreprise entre la maison d’édition Ringier et la banque Zweiplus, qui appartient à Sarasin. La société a été fondée il y a 14 ans. Cash était à l’origine un journal économique réputé, avant de devenir un portail financier dédié à l’actualité économique. Cash.ch, en collaboration avec sa banque partenaire Zweiplus, offre également un accès direct au marché boursier et aux placements financiers. La société a été fondée principalement pour les petits investisseurs.

Soudain, plus personne n’est responsable

SRF a interrogé Ci Fund Services, plus précisément son directeur. Ce dernier a renvoyé la balle au conseil d’administration. Et celui-ci a fait appel à une grande agence de communication à Zurich.

Les réponses restent donc vagues et les questions les plus importantes sans réponse. Comment se fait-il qu’un fonds d’investissement en actions soit suspendu de la négociation pendant des mois? Pourquoi le gestionnaire de portefeuille responsable a-t-il été remplacé? Dans quelle mesure le fonds a-t-il spéculé à tort et combien de temps faudra-t-il pour que tous les clients récupèrent leur argent? Des réponses seraient souhaitables, d’autant plus que le cours du fonds d’investissement avait déjà chuté de plus de 10 % quelques jours avant la suspension de la négociation.

La société financière responsable des fonds a son siège à Munsbach, un petit village situé près de l’aéroport de Luxembourg. Ce ne sont donc pas les autorités suisses qui sont compétentes, mais l’autorité de surveillance financière luxembourgeoise. En d’autres termes, Markus se retrouve livré à lui-même. La banque Zweiplus, quant à elle, affirme dans une réponse écrite qu’elle n’a jamais été le gestionnaire de ces fonds. La banque n’a ni recommandé ces fonds à ses clients, ni fourni de conseils à leur sujet.

Les enseignements à tirer de cette affaire

Un juriste et expert en placements contacté par la SRF s’étonne: le fait qu’un fonds d’actions détienne 16 % de liquidités est inhabituel. Il doit y avoir eu un incident. L’expert en placements s’étonne qu’il n’y ait pratiquement aucune information à ce sujet.

Incertitudes dans l’évaluation On ne peut que spéculer sur les raisons de la réévaluation d’une partie des placements. La société de fonds parle de trois placements illiquides, d’une valeur inférieure à 16 % de la valeur nette d’inventaire du portefeuille. Il est possible que le gestionnaire de portefeuille ait fait un mauvais calcul et ait investi l’argent dans des placements qui ne sont pas compatibles avec le fonds et qui ne peuvent pas être facilement vendus. Dans ce cas, il faut trouver un acheteur, puis négocier et fixer le prix du placement. Ces questions d’évaluation sont plus fréquentes dans le cas des fonds immobiliers, mais plutôt rares dans le cas des placements en actions.

La suite de la procédure, à savoir l’arrêt des transactions, est compréhensible, estime le juriste. Il appartient à la société luxembourgeoise d’informer les investisseurs. La société «Cash – banking by bank zweiplus» n’a dans ce cas qu’un rôle d’intermédiaire – la banque n’a aucune obligation d’intervenir activement. Le client n’a d’autre choix que d’attendre.

Le cas de Markus montre que les fonds d’investissement sont certes bien établis, mais que lorsque quelque chose tourne mal, on se retrouve très vite seul.

Traduit de l’allemand par Emilie Ridard à l’aide d’un outil de traduction automatique

