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Le numérique pourrait menacer la cohésion sociale de la Suisse

Keystone-SDA

Sans mesures ciblées, la révolution numérique qui transforme la société suisse pourrait laisser des pans entiers de la population sur la touche. L'avertissement émane du rapport du Progamme national de recherche "Transformation numérique" (PNR 77), publié jeudi.

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(Keystone-ATS) La transformation numérique n’est pas un simple processus technologique, mais un défi sociétal commun, souligne un communiqué du Fonds national suisse (FNS). La numérisation transforme «profondément» le marché du travail, avec l’automatisation et l’émergence de nouveaux profils professionnels.

Entreprises et employés doivent s’adapter à cette évolution. La numérisation inclusive du monde du travail sera «une condition essentielle à la cohésion sociale».

L’école et les universités sont également concernées par les changements en cours. Le PNR 77 regrette toutefois une sous-exploitation des outils numériques dans ces institutions. La formation initiale et continue des enseignants dans ce domaine «doit être renforcée».

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