Le Parlement bernois prêt à appeler les féminicides par leur nom

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois souhaite recenser dans la statistique annuelle sur la criminalité, séparément et en tant que tels, les féminicides dans le canton de Berne. Pour le moment, il n'existe pas d'institution officielle qui documente systématiquement ce type de crime en Suisse.

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(Keystone-ATS) Le Parlement a adopté mercredi soir par 117 voix contre 30 une motion défendue par le député des Vert-e-s Manuel C. Widmer. Le motionnaire estime que les violences infligées aux femmes sont souvent considérées comme un problème de la sphère privée.

Les signataires de la motion relèvent que les féminicides reflètent une violence enracinée dans les structures de pouvoir patriarcales de la société. Pour une partie de l’UDC, le terme féminicide serait un concept politique militant qui n’a pas sa place dans les statistiques officielles.

Le gouvernement soutient sur le principe la création d’une catégorie distinct dans la statistique annuelle sur la criminalité. Il estime toutefois nécessaire de faire une comparaison au niveau national et de s’accorder sur une définition unique et des facteurs uniformes pour analyser les données.