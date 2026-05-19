Le Parlement rend un vibrant hommage à Rebecca Ruiz

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a fait mardi ses adieux à Rebecca Ruiz. Un vibrant hommage a été rendu à la conseillère d'Etat socialiste, dont le successeur Roger Nordmann prêtera serment la semaine prochaine devant ce même Parlement.

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(Keystone-ATS) Le président du Grand Conseil, Stéphane Montangero, lui-même socialiste, a fait une longue allocution pour saluer l’entier du parcours politique de Mme Ruiz, à l’échelon local et national avant son entrée au gouvernement cantonal. Il a relevé la densité et l’intensité de ses sept années passées au château St-Maire.

Le président a salué la «politique volontariste» de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Il a rappelé les quatre grands axes de son mandat: le vieillissement démographique, la revalorisation des métiers de la santé, le développement de l’action sociale et les questions de violences envers les femmes.

«Source d’espoir»

«Vous avez été à la source de l’espoir de beaucoup de gens», a affirmé M. Montangero, citant notamment les populations fragiles, les jeunes en situation difficile, les femmes victimes ou encore les seniors.

La conseillère d’Etat démissionnaire a ensuite pris la parole, remerciant pêle-mêle ses collègues au gouvernement, les députés du Grand Conseil, son département et ses collaborateurs, le personnel soignant en général et plusieurs institutions. Elle a ensuite eu droit à une chaleureuse «standing ovation» du plénum.

Rebecca Ruiz avait annoncé en novembre dernier sa démission du Conseil d’Etat où elle était entrée en 2019. La Lausannoise de 44 ans avait justifié son départ par des ennuis de santé ne lui permettant plus d’assumer pleinement une telle charge.