Le Parlement roumain approuve un gouvernement pro-UE

Keystone-SDA

Partager

Le Parlement roumain a approuvé mardi le gouvernement du premier ministre désigné pro-européen Luca Niculescu, mettant fin à plusieurs mois d'impasse politique.

2 minutes

(Keystone-ATS) Quatrième candidat à briguer l’investiture depuis la chute de la précédente coalition en mai, le diplomate de 55 ans, soutenu par trois partis pro-européens, a obtenu 280 voix, bien au-delà des 233 nécessaires pour être investi.

Sans appartenance politique, Luca Niculescu a proposé une équipe composée de ministres issus du Parti social-démocrate (PSD), principale formation du pays, ainsi que de technocrates.

«La Roumanie a besoin d’un gouvernement doté de pleins pouvoirs après tant de mois de crise politique», a-t-il déclaré mardi devant le Parlement.

«Nous vivons dans un monde de plus en plus incertain. Il y a une guerre aux frontières de la Roumanie, et les menaces pesant sur la sécurité européenne sont plus grandes qu’il y a quelques années», a-t-il ajouté.

Le pays était plongé dans la crise politique depuis la chute, il y a cinq mois, d’une coalition pro-européenne de quatre partis, dirigée par le premier ministre libéral Ilie Bolojan.

Extrême droite

Depuis lors, le parti d’extrême droite Alliance pour l’union des Roumains (AUR) caracolait en tête des sondages avec près de 40% des intentions de vote et réclamait des élections anticipées.

Une perspective écartée par le président centriste Nicusor Dan, selon qui un nouveau scrutin n’aurait fait que prolonger l’instabilité politique tout en aggravant la situation des finances publiques. Il a également exclu toute participation de l’extrême droite au gouvernement.

Le chef de l’Etat a désigné Luca Niculescu au début du mois pour former un gouvernement, estimant que son expérience diplomatique lui donnerait les meilleures chances de réunir une majorité parlementaire.

Les plus appréciés Les plus discutés