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Le Parlement valide l’accord avec le Mercosur

Keystone-SDA

L'accord avec le Mercosur a finalement passé la rampe au Parlement. Le Conseil des Etats a validé jeudi le dernier point de détail. Le peuple aura le dernier mot.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les sénateurs ont facilement accepté le supplément de 25 millions pour lutter contre la déforestation proposés au National mercredi.

L’accord entre l’AELE, dont fait partie la Suisse, et le bloc sud-américain composé de l’Argentine, du Brésil, de l’Uruguay et du Paraguay a donc finalement passé l’épreuve du Parlement après des débuts inquiétants. Le National avait rejeté le texte en première lecture en juin sous la pression du lobby agricole.

La branche ressort finalement gagnante. Le Parlement a débloqué un demi-milliard sur six ans pour compenser les effets néfastes du traité sur l’agriculture suisse.

Les défenseurs des forêts tropicales et des droits humains ont eux essuyé plusieurs échecs. Le référendum est déjà annoncé. La population aura le dernier mot.

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