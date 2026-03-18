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Le patron de Swatch Group a vu son salaire diminuer en 2025

Keystone-SDA

Le directeur général du groupe horloger Swatch, Nick Hayek, a vu son salaire reculer l'année dernière, à 4,7 millions de francs, contre 5,0 millions en 2024. L'ensemble de la direction générale a elle gagné 20,6 millions, après 22,8 millions un an plus tôt.

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(Keystone-ATS) L’enveloppe pour les sept membres du conseil d’administration est passée de 4,1 millions de francs à 3,9 millions, selon le rapport annuel paru mercredi. A la présidence, Nayla Hayek a reçu 3,0 millions contre 3,3 millions en 2024.

En 2025, l’horloger a connu une nouvelle année compliquée avec un bénéfice net chutant à 25 millions de francs, contre encore 219 millions en l’année antérieure. Le groupe attribue le phénomène au renoncement délibéré à recourir au chômage partiel, en dépit d’une sous-utilisation des capacités de production, de manière à pouvoir profiter d’une reprise le moment venu.

Il se montre toutefois optimiste quant à celle-ci, parlant d’une «forte accélération» au cours du quatrième trimestre avec une hausse du chiffre d’affaires de 7,2% «dans tous les segments de prix et partout dans le monde».

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