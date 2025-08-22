La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le personnel d’Airline Assistance Switzerland veut un plan social

Keystone-SDA

Les employés de l'entreprise d'assistance au sol Airline Assistance Switzerland (AAS) à l'aéroport de Zurich ont annoncé une grève pour vendredi après-midi. Selon le syndicat SSP Trafic aérien, 200 personnes pourraient perdre leur emploi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’aéroport a été informé des intentions de grève des employés d’Airline Assistance Switzerland. La grève doit débuter à 14h00. L’aéroport a confirmé à l’agence de presse Keystone-ATS l’information du Blick.

L’entreprise prévoit d’interrompre ses activités à Zurich. AAS a refusé d’entrer en matière sur un plan social, selon le SSP. L’entreprise assure notamment les services d’assistance en escale des compagnies aériennes Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro et GP Aviation.

De 14h00 jusqu’à la fin du service, AAS devrait assurer au total 35 vols. Vendredi matin, l’aéroport ne savait pas encore exactement quels vols seraient concernés. Les passagers touchés seront informés directement par les compagnies aériennes.

