Le personnel de l’Office médico-pédagogique en grève à Genève

Keystone-SDA

A Genève, une partie du personnel de l'Office médico-pédagogique (OMP) s'est mise en grève jeudi pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail. La mobilisation s'est poursuivie par une manifestation, qui a rassemblé plus de 200 personnes au centre-ville.

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(Keystone-ATS) «OMP: Prestations menacées, éducs en colère», indiquait la banderole de tête du cortège. Parmi le personnel de l’OMP se trouvaient des éducateurs, des enseignants spécialisés, des psychologues ou encore des assistants socio-éducatifs (ASE). Tous ont fustigé une direction qui s’est transformée en «manager qui applique les mesures d’austérité».

«On nous demande de choisir entre notre santé et notre responsabilité envers les élèves», a relevé au micro un éducateur. A l’appel des syndicats, le personnel dénonce l’introduction d’une nouvelle directive sur le temps de travail qui «comprime le temps de préparation des moments éducatifs» et qui ne prend pas en compte les pauses obligatoires.

Le personnel de l’OMP revendique un maximum de 28 heures hebdomadaires en présence des élèves sur les 46 heures 45 travaillées. En cause également, un système de pointage des heures, qui ne permet pas de rentrer toutes les heures travaillées après 19h00, le week-end ou pendant les camps.

Les grévistes demandent également une revalorisation des salaires et plus de postes. Les syndicats estiment qu’il faudrait 60 équivalents plein temps (ETP) dès la rentrée prochaine pour le secteur éducatif et douze pour le thérapeutique. Il en va de la qualité des prestations pour les enfants et leurs familles, selon eux.

Selon Mathilde Mottet, secrétaire syndicale au SSP, plus d’une soixantaine d’établissements de l’OMP comptaient des grévistes parmi le personnel. Une pétition munie de 300 signatures et qui relayait déjà ces revendications, avait été transmise en avril à la conseillère d’Etat en charge du Département de l’instruction publique Anne Hiltpold. Les négociations n’ont pas avancé depuis, selon les syndicats.

En fin de journée, le personnel a voté une résolution qui prévoit une nouvelle grève le 22 juin, l’après-midi, a fait savoir Mathilde Mottet. «Une séance de conciliation avec la direction est prévue ce jour-là. Le personnel y participera pour autant qu’elle se tienne à l’extérieur avec tous les grévistes», a-t-elle précisé.