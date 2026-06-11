Le plus jeune syndic vaudois aura 27 ans

Keystone-SDA

En réponse à une interpellation d'un député, le Conseil d'Etat vaudois a fait un petit bilan post-électoral sur la jeunesse. Au moins 21 personnes de moins de 30 ans ont été élues au sein d'une municipalité pour la législature 2026–2031, dont deux à la fonction de syndic. Le plus jeune syndic, Maxime Meier (PLR) de Bretigny-sur-Morrens aura 27 ans lors de son entrée en fonction le 1er juillet.

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(Keystone-ATS) Selon les données disponibles, le plus jeune membre d’une municipalité est un élu de la commune des Clées, qui sera âgé de 20 ans au moment de sa prise de fonction, indique le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires.

Le Conseil d’Etat précise toutefois qu'»il n’est pas aisé de répondre avec précision à la question, dans la mesure où plusieurs élus ont été élus sans être candidat ou désignés tacitement et n’ont, dès lors, pas fait l’objet d’un recensement systématique des données dans l’application had hoc».