Le procès du financier genevois qui avait trompé ses clients débute

Keystone-SDA

Le procès d'un financier accusé d'avoir dilapidé l'argent de ses clients en mettant en place un système de Ponzi s'est ouvert lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. L'homme âgé de 52 ans doit notamment répondre d'escroquerie par métier.

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(Keystone-ATS) Plus de cent personnes ont été lésées et 82 sont parties plaignantes. Ces clients lui ont confié plus de 25 millions de francs, pour un préjudice estimé à plus de 15 millions de francs. Le prévenu a agi entre 2013 jusqu’à son arrestation en mai 2024.

«Avec le recul, j’ai fait du grand n’importe quoi», a-t-il indiqué, en soulignant à plusieurs reprises n’avoir pas d’explication rationnelle à apporter. Il a admis une grande partie des faits.

Le Ministère public décrit un système bien rodé. Le financier, qui trouvait des clients parmi son cercle d’amis et ses connaissances, leur faisait miroiter un rendement annuel de 10 à 12%, grâce à un «logiciel infaillible» qu’il assurait avoir développé. Mais au final, il utilisait l’argent qui lui était confié pour financer son train de vie luxueux.