Le PVL Fribourg lance un candidat dans la course au Conseil d’Etat

Keystone-SDA

Le PVL Fribourg lance un candidat dans la course au Conseil d'Etat lors des élections générales du 8 novembre. Il s'agit de Leonardo Gomez Mariaca, 28 ans, qui affirme vouloir "porter une vision ambitieuse et rassembleuse pour l’avenir du canton".

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(Keystone-ATS) La nomination est intervenue jeudi soir à l’occasion d’une assemblée générale tenue à Morat, a indiqué vendredi la section fribourgeoise du PVL dans un communiqué. Vice-président du parti, Leonardo Gomez Mariaca est juriste et doctorant en droit pénal environnemental à l’Université de Neuchâtel.

Les Vert’libéraux fribourgeois comptent par ailleurs pour l’heure trois représentants au sein du Grand Conseil. Ils ont pour ambition de gagner deux sièges, afin de pouvoir constituer un groupe indépendant. Quant au deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat, il est agendé au 29 novembre.