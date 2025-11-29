Le site bonjour-jura pour informer les étrangers à leur arrivée

Keystone-SDA

Le Jura a mis en ligne le site internet bonjour-jura.ch à l'intention des nouveaux arrivants. Accessible en 14 langues, il est notamment destiné à mieux accompagner l’intégration des personnes étrangères, a indiqué samedi le canton.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette plateforme informe les étrangers sur leurs droits, devoirs et ressources disponibles. Elle a pour but de garantir un accès simplifié et moderne à des informations fiables, claires et adaptées à leurs besoins.

bonjour-jura.ch est structuré en 15 chapitres, couvrant l’ensemble des thématiques essentielles de la vie quotidienne. Ceux-ci portent notamment sur la famille, l’éducation, le travail, la santé, le logement, la mobilité, la protection contre le racisme ou encore la sécurité sociale.

Il est en français, allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, albanais, arabe, dari, tigrinya, turc, ukrainien, tamoul et russe. Les textes en français ont été simplifiés selon le label «langage simplifié» et tous les contenus peuvent être écoutés grâce à une option de lecture automatique afin de faciliter la compréhension pour tous les publics.

Le nouveau site est le fruit d’un travail commun entre le Bureau cantonal de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (BI) et l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM). Il s’inscrit dans le cadre du Programme d’intégration cantonal défini entre les cantons et la Confédération.

Le site est complété par des séances d’information régulières pour accueillir et orienter les nouveaux arrivants ainsi que par une permanence d’information assurée par le BI.