Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Keystone-SDA

Les hôtels en Suisse ont enregistré une légère hausse des nuitées l'an dernier. Cette croissance a été principalement portée par les voyageurs suisses et américains, selon Suisse Tourisme.

(Keystone-ATS) Au total, 43,9 millions de nuitées ont été enregistrées en 2025, soit une croissance de 2,6% par rapport à 2024, a indiqué Suisse Tourisme lors d’une conférence de presse mercredi à Zurich. Près de la moitié (48%) provient du marché domestique, ce qui correspond à une progression de 1,4%.

Les hôtes européens ont généré 12,7 millions de nuitées, en progression de 3,9%. En ce qui concerne les voyageurs d’outre-mer, la demande a été particulièrement stimulée par les Etats-Unis, avec 3,6 millions de nuitées, en hausse de 5,4%.

Pour 2026, Suisse Tourisme prévoit une année touristique stagnante.

