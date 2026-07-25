Le village de Sidi Bou Saïd, en Tunisie, inscrit à l’Unesco

Keystone-SDA

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Le célèbre village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd, juché sur une colline surplombant la baie de Carthage en Tunisie, a été inscrit samedi au patrimoine mondial de l'humanité, ont annoncé l'Unesco et les autorités tunisiennes.

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(Keystone-ATS) Ce joyau du patrimoine tunisien, célèbre pour ses ruelles tortueuses, ses bougainvilliers roses et ses portes traditionnelles en bois clouté, est une étape incontournable pour les touristes. Mais déjà menacé, il a été encore plus fragilisé cet hiver par des pluies exceptionnelles.

«Une journée historique pour le patrimoine tunisien!», s’est réjoui l’Institut national du patrimoine (INP) en Tunisie après l’annonce de la décision, adoptée lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial à Busan, en Corée du Sud.

Le ministère tunisien des Affaires culturelles a salué une mesure reconnaissant «la valeur universelle exceptionnelle du village de Sidi Bou Saïd en tant qu’espace d’inspiration culturelle, spirituelle et artistique, ainsi que de son modèle architectural unique».

Le village, qui offre une vue spectaculaire sur la Méditerranée, s’est développé au 18e siècle autour du mausolée et de la zaouia (centre religieux musulman) du saint soufi Sidi Bou Saïd.

Il accueille notamment un cimetière, plusieurs palais comme celui, splendide, du baron d’Erlanger, devenu musée national de la musique, et la villa du styliste défunt Azzedine Alaïa.

Il fait néanmoins face à des défis croissants liés à la fréquentation touristique, à la pression foncière et à la dégradation de bâtiments historiques. Des défenseurs du patrimoine alertent régulièrement sur la nécessité de mener des travaux de restauration.

Cet hiver, des pluies d’une intensité inédite en près de 70 ans ont provoqué des dégâts. Des roches se sont détachées de la colline et de la boue a dévalé des ruelles, endommageant des maisons ou détruisant des murs.