Les élus de l’ouest de la Suisse se mobilisent pour le rail

Keystone-SDA

Les inquiétudes des élus de l'ouest de la Suisse restent vives suite à l'introduction du nouvel horaire CFF 2025. Une vingtaine d'entre eux se sont retrouvés vendredi dans le train à destination de Genève afin de revendiquer de meilleures connexions ferroviaires.

(Keystone-ATS) Cette action vise à exprimer leur profonde préoccupation quant à la suppression de la quasi-totalité des liaisons directes entre la ligne du Pied du Jura et Genève, indiquent dans un communiqué l’Alliance des Villes et Ouestrail. Les élus sont aussi préoccupés par l’augmentation de la durée des trajets entre la Suisse occidentale et les autres régions du pays.

La récente annonce de l’office fédéral des transports concernant une demande supplémentaire de 14 milliards de francs pour consolider l’infrastructure CFF à l’horizon 2025 « fait redouter le pire », relèvent les deux organisations. Elles redoutent que l’actuel « horaire de chantier » ainsi que les temps de parcours prolongés en Suisse occidentale ne deviennent une nouvelle norme de référence.