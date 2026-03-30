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Les annonces de cyberattaques en hausse en 2025

Keystone-SDA

Les annonces de cyberattaques ont continué d'augmenter en 2025. Au total, 64'733 annonces ont été enregistrées, soit 3% de plus qu'en 2024. Les appels par de fausses autorités comptent parmi les arnaques les plus fréquentes.

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(Keystone-ATS) La grande majorité des annonces proviennent du public, a indiqué Florian Schütz, directeur de l’Office fédéral de la cybersécurité lundi devant la presse. Son service a reçu 177 annonces par jour, soit une toutes les 8,4 minutes.

Les tentatives de fraude, comme les appels téléphoniques par de fausses autorités, représentent 55% des cas. «Les arnaques téléphoniques sont en recrudescence avec l’intelligence artificielle», a indiqué M. Schütz. L’hameçonnage, aussi appelé phishing, constitue 19% des annonces.

Concernant les attaques sur les infrastructures critiques, la Suisse n’est pas plus ciblée qu’ailleurs en Europe, a indiqué M. Schütz. «Ce qu’on a plutôt observé, c’est des tentatives d’utiliser les infrastructures suisses pour cibler d’autres pays», a-t-il expliqué.

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