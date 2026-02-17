Les discussions Etats-Unis/Ukraine/Russie démarrent à Genève

Keystone-SDA

Les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie sont autour de la même table à Genève pour avancer vers une résolution de quatre ans de conflit entre Kiev et Moscou. Les discussions ont démarré mardi en début d'après-midi à l'hôtel Intercontinental.

(Keystone-ATS) La Russie avait affirmé lundi que la question territoriale, alors qu’elle souhaite récupérer entièrement le Donbass, serait abordée. Kiev, qui n’est prête qu’à une possible zone de libre-échange dans l’est de l’Ukraine, a parlé de sécurité et affaires humanitaires au menu.

Lundi, le président américain Donald Trump a à nouveau mis la pression sur Kiev, souhaitant «rapidement» un accord. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga a accusé mardi la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles.

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont réunis avec la délégation ukrainienne du secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale Roustem Oumerov et la partie russe de Vladimir Medinski.