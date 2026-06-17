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Les douanes genevoises et l’autoroute rouvertes jeudi

Keystone-SDA

Le trafic routier retrouvera son rythme habituel jeudi à Genève. Les 25 postes frontières fermés dans le cadre du Sommet du G7 à Evian seront ouverts à 06h00. L'autoroute de contournement rouvrira dans la nuit de mercredi à jeudi.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Nous allons pouvoir aller plus vite», a déclaré mercredi devant les médias la conseillère d’Etat Carole-Anne Kast, en charge de la sécurité. Compte tenu du départ dans l’après-midi des délégations étrangères via Genève Aéroport, le dispositif de sécurité mis en place au bout du lac depuis jeudi dernier pourra être levé de manière anticipée, afin de fluidifier la circulation routière.

Les 25 postes frontières, qui auraient pu rester fermés jusqu’à la nuit de jeudi à vendredi, seront ouverts jeudi à 06h00, sans contrôles renforcés. L’autoroute de contournement, fermée en direction de la France depuis l’ouverture du sommet lundi, rouvrira, elle, jeudi à 00h01.

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