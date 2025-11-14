Les droits de douane américains passent de 39 à 15% pour la Suisse

Keystone-SDA

Les droits de douane imposés à la Suisse par le président américain Donald Trump passeront de 39 à 15%. Le ministre de l'économie Guy Parmelin a décroché un accord après une visite éclair à Washington jeudi, a annoncé vendredi le Conseil fédéral.

(Keystone-ATS) «La Suisse et le Liechtenstein ont conclu avec les Etats-Unis une déclaration d’intention juridiquement non contraignante», a précisé le gouvernement.

La Suisse abaissera en même temps que les Etats-Unis ses droits de douane sur une palette de produits américains. Les entreprises suisses ont l’intention d’effectuer 200 milliards de dollars d’investissements directs aux Etats-Unis d’ici à la fin de 2028. Ces investissements recouvrent aussi des éléments qui renforcent la formation professionnelle.

«La Suisse n’a fait aucune concession qui limiterait sa capacité d’action ou sa neutralité», a annoncé le ministre de l’économie devant la presse.

Engagement constructif

Plus tôt dans l’après-midi, le Conseil fédéral avait annoncé avoir trouvé une solution sur le réseau social X. Il remercie le président américain Donald Trump «pour son engagement constructif».

Et de saluer la «bonne réunion» de jeudi entre le conseiller fédéral Guy Parmelin et le représentant de la Maison Blanche pour le commerce (USTR) Jamieson Greer. Ce dernier a confirmé sur la chaîne CNBC qu’un accord avait été trouvé.

Lundi soir, l’agence financière Bloomberg avait affirmé, citant des sources anonymes, que la Suisse était proche d’un accord ramenant les droits de douane à 15%, soit au même niveau de ceux appliqués aux principaux concurrents des entreprises suisses, soit de l’Union européenne, du Japon ou de la Corée du Sud.