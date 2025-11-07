La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les Etats-Unis tancés à l’ONU à Genève pour refus de collaborer

Keystone-SDA

Le refus de l'administration de Donald Trump de soumettre les Etats-Unis à l'examen de leur situation des droits humains par les autres Etats ne passe pas. Vendredi à Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé une décision de non collaboration.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Comme tous les quatre ans, les Etats-Unis auraient dû être décortiqués par les autres pays. Mais ils avaient annoncé dès cet été qu’ils ne participeraient pas à cet Examen périodique universel (EPU), une première depuis Israël en 2013. Washington boycotte les travaux d’un organe qu’il accuse d’être politiquement biaisé.

Après avoir constaté cette absence, le président du Conseil, l’ambassadeur suisse à l’ONU à Genève Jürg Lauber, a refermé la séance. Une réunion a ensuite approuvé la décision qui repousse d’un an l’EPU des Etats-Unis.

L’ONU ou des experts indépendants onusiens, qui ne s’expriment pas au nom de l’organisation, ont ciblé à plusieurs reprises la politique de droits humains du président. Tout comme les ONG qui auraient souhaité relayer leurs critiques vendredi au Conseil.

