La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Les Etats-Unis valident le rachat de Warner par Paramount

Keystone-SDA

Le ministère américain de la justice a approuvé vendredi le rachat du studio hollywoodien Warner Bros Discovery par le conglomérat Paramount Skydance. Cette décision ouvre la voie à une fusion pour 111 milliards, qui doit donner naissance à un nouveau géant des médias.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au terme d’une enquête de huit mois, la division antitrust du ministère a conclu que l’opération n’était «pas susceptible de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains», que ce soit dans le streaming, la télévision ou la production et la distribution de films en salles, selon un communiqué.

Elle a donc renoncé à la contester, sans exiger de cessions d’actifs ni d’engagements, estimant au contraire que l’opération devrait favoriser la concurrence et être bénéfique «pour les consommateurs et les travailleurs américains».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision