Les Etats-Unis valident le rachat de Warner par Paramount

Keystone-SDA

Le ministère américain de la justice a approuvé vendredi le rachat du studio hollywoodien Warner Bros Discovery par le conglomérat Paramount Skydance. Cette décision ouvre la voie à une fusion pour 111 milliards, qui doit donner naissance à un nouveau géant des médias.

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(Keystone-ATS) Au terme d’une enquête de huit mois, la division antitrust du ministère a conclu que l’opération n’était «pas susceptible de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains», que ce soit dans le streaming, la télévision ou la production et la distribution de films en salles, selon un communiqué.

Elle a donc renoncé à la contester, sans exiger de cessions d’actifs ni d’engagements, estimant au contraire que l’opération devrait favoriser la concurrence et être bénéfique «pour les consommateurs et les travailleurs américains».