Les Etats-Unis vont «diriger» provisoirement le Venezuela

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis "dirigeraient" le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique "sûre" puisse avoir lieu. Il a fait cette annonce après l'opération de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas.

(Keystone-ATS) «Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse», a dit le président américain lors d’une conférence de presse en Floride, sans cependant préciser pour l’heure comment les Etats-Unis allaient diriger le pays. Et dans les rues de Caracas, aucun signe d’une présence militaire américaine n’était visible.

Donald Trump a ajouté que les Etats-Unis étaient prêts à lancer «une seconde attaque plus importante». «Nous n’avons pas peur d’envoyer des troupes sur le terrain si besoin (…) Nous avions des troupes au sol à un très haut niveau la nuit dernière», a-t-il ajouté.

«Attaque de grande envergure»

Donald Trump avait annoncé à l’aube sur son réseau Truth Social que les forces américaines avaient capturé et exfiltré son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, ainsi que son épouse, après une «attaque de grande envergure» contre le pays sud-américain.

Présent au côté de Donald Trump, le chef d’état-major américain, le général Dan Caine, a donné des détails sur l’opération militaire baptisée «Absolute Resolve» (Détermination absolue).

L’opération «discrète, précise et menée pendant les heures d’obscurité maximale du 2 janvier, est le point culminant de mois de préparation et d’entraînement», a déclaré le général Caine. Elle a mobilisé plus de 150 avions, a-t-il précisé.

Les Etats-Unis ont affirmé qu’aucun Américain n’a été tué lors de l’opération, dont le bilan humain côté vénézulien reste inconnu.

«Maduro et son épouse, tous deux inculpés, se sont rendus sans résister et ont été placés en détention par le ministère de la Justice, avec l’aide de notre incroyable armée américaine», a ajouté le haut gradé américain.

A New York

Nicolas Maduro, 63 ans, au pouvoir depuis 2013, et son épouse Cilia Flores, 69 ans, vont être conduits à New York, avait précisé auparavant dans une interview à Fox News le président américain qui a affirmé avoir regardé en direct la capture de Nicolas Maduro dans une «forteresse».

«Ils ont été inculpés à New York», a rappelé Donald Trump, faisant écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour «narcoterrorisme». «Ils sont à bord d’un navire, mais ils se dirigent vers New York», a-t-il précisé.

«Pas le respect»

Le locataire de la Maison Blanche a aussi affirmé que la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, avait dit au secrétaire d’Etat américain Marco Rubio être prête à coopérer avec les Etats-Unis après l’éviction de Nicolas Maduro.

Il a en revanche rejeté sèchement toute possibilité d’une accession au pouvoir de la cheffe de l’opposition vénézuelienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado.

«Je pense qu’il lui serait très difficile d’être à la tête du pays. Elle ne bénéficie ni du soutien ni du respect au sein de son pays. C’est une femme très gentille, mais elle n’inspire pas le respect», a-t-il lancé, ajoutant que les Etats-Unis n’avaient pas eu de contact avec l’opposante.

«L’heure de la liberté est arrivée», avait réagi cette dernière après l’annonce de la capture du président vénézuélien, estimant que le candidat de l’opposition à la présidentielle de 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, en exil en Espagne, devait «assumer immédiatement» la présidence.

Odeur de brûlé

Un silence presque sépulcral et une odeur de brûlé ont envahi samedi Caracas, la capitale du Venezuela, a constaté l’AFP. Les rideaux métalliques des magasins sont baissés. Les rues, et même les grandes avenues, sont désertes ou presque.

Des habitants, nerveux, se pressent pour acheter de la nourriture dans les supermarchés qui vendent leurs produits derrière des portes fermées.

Quelque 500 partisans du président vénézuélien, se sont rassemblés non loin du Palais de Miraflores, le palais présidentiel à Caracas, brandissant des portraits de Nicolas Maduro et des drapeaux vénézuéliens.

«Comment se fait-il qu’un gouvernement étranger vienne s’ingérer dans le pays et en expulse le président? (…) C’est la force du puissant, c’est la force du caïd de quartier», a déploré Katia Briceño, une professeure d’université de 54 ans.

«Monde libre»

Après avoir jugé «profondément inquiétante et condamnable» l’intervention américaine, Moscou a «exhorté» les Etats-Unis à «libérer le président légalement élu d’un pays souverain ainsi que son épouse», selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Pékin, un autre allié de Caracas, s’est dit «profondément choqué» et a «condamné fermement le recours flagrant à la force par les Etats-Unis contre un Etat souverain et leur action contre son président», tandis que l’Iran a condamné «fermement l’attaque militaire américaine».

En pleine nuit, les frappes nocturnes ont embrasé le ciel de Caracas et de ses environs, tirant les habitants brutalement de leur sommeil.

De premières puissantes explosions ont été entendues peu avant 02h00 du matin à Caracas et dans les environs de la capitale, jusqu’à 03h15, a constaté l’AFP.

Des témoins ont rapporté à l’AFP avoir entendu des explosions à l’aéroport et au port de Caracas, ainsi qu’à Higuerote, à une centaine de kilomètres à l’est de Caracas. Au complexe militaire de Fuerte Tiuna, épicentre des bombardements, des gens fuyaient avec des valises et des sacs remplis de vêtements. «Ils ont failli nous tuer», a expliqué un résident à l’AFP.

«L’objectif de cette attaque n’est autre que de s’emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais», a dénoncé dans un communiqué le gouvernement vénézuélien.

Compagnies américaines

Donald Trump a déclaré samedi qu’il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à se rendre au Venezuela pour exploiter ses réserves de brut, ajoutant que l’embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait en vigueur.

L’offensive américaine survient alors que Donald Trump avait évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président Maduro étaient «comptés», après avoir fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes contre le narcotrafic et mené des frappes meurtrières contre des bateaux.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est inquiété «que le droit international n’ait pas été respecté», déplorant un «dangereux précédent».

L’Union européenne, par la voix de sa cheffe de la diplomatie, Kaja Kallas, a rappelé qu'»en toutes circonstances, les principes du droit international et de la Charte des Nations unies doivent être respectés».

Londres et Paris ont rappelé le respect des mêmes principes. La Première ministre italienne Georgia Meloni a jugé «légitime» l'»intervention défensive» des Etats-Unis, tandis que l’Espagne a proposé de jouer les médiateurs.

Le Mexique et le Brésil ont condamné les frappes américaines, saluées à l’inverse par le président argentin pro-Trump, Javier Milei. Israël a estimé que Donald Trump avait «agi en tant que leader du monde libre».