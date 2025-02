Les HUG inaugurent 29 salles d’opération high-tech

Keystone-SDA

Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) disposent de 29 salles d'opération sur un même étage. L'inauguration mercredi d'un bloc opératoire de dernière génération a marqué la fin d'un vaste projet de rénovation et de construction.

(Keystone-ATS) Le bloc de dernière génération compte trois salles d’opération conventionnelles et deux salles hybrides équipées de scanners pour les opérations complexes. « La chirurgie devient moins invasive et plus précise, ce qui réduit le risque de complications », s’est réjoui le directeur général des HUG Robert Mardini. L’hôpital cantonal a passé la barre des 30’000 interventions chirurgicales en 2024.

Le projet « Activités chirurgicales à dix ans » visait à créer de nouvelles salles pour faire face à la hausse constante de 2 à 3% par an des besoins en chirurgie, à moderniser les infrastructures en intégrant notamment l’imagerie et la robotique et à rationaliser les processus, a rappelé le professeur Georges Savoldelli, président du bureau de la Commission des blocs.