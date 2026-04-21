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Les moins de 50 toujours plus concernés par le cancer colorectal

Keystone-SDA

En Suisse, le cancer colorectal touche de plus en plus de personnes de moins de 50 ans. La hausse des cas au sein de cette population est de 0,5% par année, relève une étude de l'Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

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(Keystone-ATS) Il s’agit de la première étude sur cette tendance à l’échelle suisse. Elle est fondée sur l’analyse de près de 100’000 cas sur 40 ans, précise mardi un communiqué de l’UNIGE. Les résultats montrent que les cancers du côlon survenant avant 50 ans représentent 6,1% des cas et que leur incidence augmente régulièrement au fil du temps.

Les raisons de cette hausse ne sont, pour l’heure, pas clairement identifiées. «Plusieurs facteurs pourraient contribuer à cette augmentation», souligne l’UNIGE. Il est notamment évoqué les changements d’habitudes alimentaires et du mode de vie. Mais à ce stade, «aucune cause unique ne permet d’expliquer le phénomène».

L’étude genevoise fait l’objet d’un article dans la revue spécialisée «European Journal of Cancer».

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