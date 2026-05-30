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Les oeuvres d’Eric Alibert sur l’Arve au Musée de Carouge (GE)

Keystone-SDA

L'Arve et ses berges dans les oeuvres du peintre franco-suisse Eric Alibert seront au centre de la nouvelle exposition du Musée de Carouge (GE). Du 4 juin au 9 août, le public pourra observer ce dialogue avec la nature sur papiers japonais.

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(Keystone-ATS) «Nous sommes la nature !», affirme notamment l’artiste qui a peint plusieurs animaux. Les badauds pourront voir cinq salles qui font le lien entre l’être humain et celle-ci.

La rivière, les langages non humains, la nature qui se cache ou encore la conscience écologique constituent les différentes composantes au menu.

Une exposition complémentaire d’une vingtaine de panneaux aura aussi lieu du 5 juin au 11 août aux Bains des Pâquis. Les professions liées à la rivière, ses infrastructures ou encore ses animaux seront au centre d’une approche plus historique de l’Arve.

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