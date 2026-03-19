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Les permis de conduire numériques doivent devenir la norme

Keystone-SDA

L'obligation d'avoir un permis de conduire physique sur soi pourrait devenir plus qu'un souvenir. Le Conseil national a tacitement validé jeudi une motion visant à faire des permis de conduire numériques la norme.

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(Keystone-ATS) Le texte déposé par une commission prévoit que les conducteurs puissent présenter leur permis de circulation sous une forme numérique. «Les procédures s’en verraient grandement simplifiées, tant pour les citoyens que pour les autorités», a déclaré Benjamin Giezendanner (UDC/AG) pour la commission.

L’obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence. Le dossier passe au Conseil des Etats.

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