Les places de parc pour vélos derrière la gare de Bienne assainies

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Bienne a approuvé mardi un crédit d'engagement de 265'000 francs pour remettre en état les 460 places de stationnement de vélo à la place Robert-Walser, juste derrière la gare. Certains de ces emplacements sont aujourd'hui trop usés et donc inutilisables.

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(Keystone-ATS) L’exécutif de la ville veut garantir un espace de stationnement fonctionnel, sûr et conforme aux besoins actuels des cyclistes, écrit-il dans un communiqué. Le crédit de 265’000 francs sera à charge du financement spécial pour une mobilité douce.

Les travaux auront lieu l’automne prochain. Ils comprennent notamment le démontage des structures de stationnement, le nettoyage des emplacements et le montage de nouveaux éléments.

Les cyclistes seront invités à retirer leur vélo avant le début des travaux. Ils pourront ensuite garer leur bicyclette sur des infrastructures provisoires.