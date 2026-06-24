Les véhicules des TPG souffrent de la chaleur extrême

Keystone-SDA

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Les véhicules des Transports publics genevois (TPG) souffrent de la chaleur extrême. La hausse de la température de l'huile du moteur, des problèmes liés aux circuits de refroidissement ou aux systèmes de climatisation génèrent des pannes. Conséquence: certaines courses sont supprimées.

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(Keystone-ATS) Mercredi en début de journée, les TPG ont été contraints d’annuler la sortie d’une quarantaine de véhicules, ont-ils annoncé. Les bus thermiques Citaro, qui affichent près de quinze ans d’ancienneté et plus d’un million de kilomètres parcourus, sont particulièrement touchés.

Les suppressions de courses sont réalisées de manière ciblée afin de limiter au maximum l’impact sur le réseau, précisent les TPG. Il s’agit en priorité des courses dites «de renfort», prévues aux heures de pointe, écrivent-ils.