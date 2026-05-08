Les Vaudois vont pouvoir voter sur l’initiative dite des 12%

Keystone-SDA

La population vaudoise va pouvoir voter sur l'initiative dite des 12% visant à réduire la fiscalité des personnes physiques. Le Tribunal fédéral (TF) a, en effet, rendu sa décision sur la question de la "clause guillotine", rejetant le recours des milieux patronaux et économiques et débloquant dans le même temps la situation.

4 minutes

(Keystone-ATS) Dans un arrêt daté du 22 avril et communiqué vendredi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des associations économiques vaudoises qui contestaient le lien créé par le Grand Conseil en décembre 2024 entre le sort de l’initiative «Baisse d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne» et la révision du bouclier fiscal destiné à prévenir l’imposition confiscatoire (clause guillotine), indiquent ces associations dans un communiqué.

Après un premier rejet en juillet 2025 par la Cour constitutionnelle vaudoise, la Chambre vaudoise immobilière (CVI), la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et la Fédération patronale vaudoise (FPV) avaient déposé dans la foulée un recours auprès du TF. Elles essuient ainsi un nouvel échec.

Débat floué?

Porteuses de l’initiative dite des 12%, ces trois organisations «prennent acte de cette décision». Elles «s’inquiètent toutefois des conséquences qu’elle ne manquera pas d’avoir sur la clarté des débats et du processus démocratique, non seulement dans le canton de Vaud, mais aussi sur le plan fédéral», réagissent-elles.

Une chose est certaine, avec cet arrêt du TF, la voie est dégagée pour voter sur cette initiative, trois ans après son dépôt. Les milieux économiques disent espérer un scrutin cette année encore, suggérant la date du 27 septembre, sans aucune confirmation du Canton.

De son côté, le Conseil d’Etat, qui confirme aussi la décision du TF, dit simplement «prendre acte» de l’arrêt. Le gouvernement communiquera, «une fois son analyse faite», sur la date de la votation, indique-t-il dans un communiqué.

Lancé par la CVCI, la CVI et la FPV, le texte avait été déposé en 2023 avec 28’000 signatures (sur 12’000 nécessaires). Il exige un rabais de 12% de la facture finale de l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune.

Initiative maintenue

Début 2025, le comité avait décidé de maintenir son initiative, malgré le contre-projet indirect proposé par le gouvernement et retravaillé par les parlementaires au Grand Conseil en décembre 2024. A l’instar du Conseil d’Etat, le législatif avait refusé cette initiative, ouvrant la voie à un scrutin populaire. Au Parlement, seule l’UDC et quelques députés PLR avaient soutenu l’initiative. Tous les autres partis s’étaient exprimés contre.

Et c’est lors de l’examen et des débats sur le budget 2025 que les parlementaires ont finalement opté pour une baisse cumulée de 7% de l’impôt cantonal sur le revenu d’ici 2027. A savoir plus que le contre-projet indirect du Conseil d’Etat (5%), mais donc moins que l’initiative des milieux patronaux (12%). Le dernier mot reviendra à la population, qui devra donc trancher entre le projet validé par le Grand Conseil et l’initiative dite des 12%.

«Lien artificiel»

La requête déposée à la Cour constitutionnelle vaudoise puis au Tribunal fédéral concernait la décision du Parlement cantonal lors de sa séance du 17 décembre 2024, lorsque les députés avaient adopté une révision législative visant à renforcer la protection fournie par le bouclier fiscal, mécanisme permettant d’éviter que l’impôt ne devienne confiscatoire.

Ils avaient été jusqu’à faire dépendre l’entrée en vigueur de cette révision législative du rejet de l’initiative populaire des 12%. Le comité d’initiative s’était vivement offusqué de ce «lien artificiel», considérant que le lien créé par les députés constituait «une grave atteinte à la liberté de vote».

«Le citoyen favorable à la fois à la réforme du bouclier fiscal et à l’initiative populaire se retrouve en effet dans l’impossibilité d’exprimer fidèlement sa volonté. Dire oui à l’initiative, c’est automatiquement dire non à la réforme du bouclier fiscal. Et pour dire oui à la réforme du bouclier fiscal, le citoyen n’a pas d’autre choix que de refuser l’initiative populaire», regrettait-il.