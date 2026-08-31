Les villes veulent verdir les routes face au changement climatique

Keystone-SDA

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Les directeurs des transports des villes suisses réclament plus de marge de manœuvre pour instaurer des zones à 30 km/h. Ils jugent cette mesure essentielle pour libérer des surfaces et les verdir, ce qui permettra d'atténuer les conséquences du changement climatique.

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(Keystone-ATS) Face à des canicules de plus en plus fréquentes et intenses, les villes suisses cherchent à désimperméabiliser et verdir leurs espaces. La limitation de la vitesse à 30 km/h est présentée comme «une mesure clé» pour atteindre cet objectif.

Dans un communiqué publié lundi, la Conférence des villes pour la mobilité (CMV) explique qu’un ralentissement du trafic permet de construire des rues moins larges et de libérer des surfaces pour planter des arbres. Sur un trajet d’un kilomètre, un passage de 50 km/h à 30 km/h permet de libérer plusieurs centaines de mètres carrés pour le verdissement, souligne-t-elle.

La CMV, une section de l’Union des villes suisses, regrette toutefois que la Confédération et les cantons aient entravé ces dernières années la mise en oeuvre de la limitation à 30 km/h. Elle les appelle à cesser de «bloquer» ces projets.

«L’adaptation au climat et la politique des transports doivent aller de pair. Si l’on veut avoir des villes adaptées au climat où il fait bon vivre, il faut utiliser l’espace de circulation de manière plus efficiente – et le 30 km/h est une mesure clé», a déclaré la présidente de la CVM, Esther Keller, citée dans le communiqué.

La CVM préconise également d’autres mesures «qui exigent que des jalons soient posés au niveau de la Confédération et des cantons», comme la priorisation des transports publics, la réduction du trafic individuel motorisé et une meilleure occupation des véhicules.