Liban: une frappe israélienne sur la Békaa fait un mort

Keystone-SDA

Une frappe israélienne a fait un mort mercredi dans l'ouest de la région de la Békaa (est du Liban), ont rapporté des médias d'Etat libanais, malgré la trêve en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Deux personnes ont aussi été blessées.

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(Keystone-ATS) «Une personne a été tuée et deux autres blessées à la suite d’une attaque menée par un drone ennemi à l’aube, à la périphérie d’Al-Jabour, dans l’ouest de la Békaa», a rapporté l’Agence nationale d’information (Ani).

L’agence fait en outre état de tirs d’artillerie israéliens et de démolitions dans les villes du sud du pays actuellement occupées par Israël.

Le mouvement libanais Hezbollah avait dit mardi que ses combattants avaient tiré des roquettes et envoyé des drones d’attaque contre un site militaire israélien «en représailles aux flagrantes» violations du cessez-le-feu, invoquant notamment «les attaques contre des civils et la destruction de maisons et villages».

L’armée israélienne avait indiqué mardi que le Hezbollah avait «tiré plusieurs roquettes» en direction de soldats stationnés dans le sud du Liban et que l’armée avait frappé le lance-roquettes en retour.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale déclenchée par le 28 février par l’attaque américano-israélienne sur l’Iran, en tirant le 2 mars des roquettes sur Israël.

Depuis, Israël a pris le contrôle d’une bande de territoire libanais d’une profondeur d’une dizaine de kilomètres courant le long de la frontière israélo-libanaise.

Un fragile cessez-le-feu de 10 jours est entré en vigueur vendredi entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. De nouvelles discussions directes entre l’Etat hébreu et le Liban doivent avoir lieu jeudi à Washington