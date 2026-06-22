Licenciements chez Chopard à Fleurier (NE) moins nombreux que prévu

Keystone-SDA

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L'horloger genevois Chopard ne licenciera que 25 personnes, au lieu des 28 annoncés à fin mai, sur ses sites de Fleurier (NE). Le syndicat Unia estime que la mobilisation a permis de sauver trois emplois et d'obtenir "un plan social digne de ce nom".

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(Keystone-ATS) «Le 15 juin, Unia et la délégation du personnel de Chopard Manufacture et Fleurier Ebauches ont remis à la direction un rapport de consultation contenant des propositions alternatives aux licenciements. Si nous n’avons pas pu sauver tous les postes de travail, au moins trois salariés garderont leur emploi», a indiqué lundi le syndicat.

Les salariés ont validé lundi en assemblée le plan social négocié. L’implication des salariés, du délégué syndical et d’Unia, a permis que les employés soient «entendus et respectés», peut-on lire dans le communiqué.

Créations haut de gamme

Le groupe genevois avait mis en avant un «contexte économique et géopolitique particulièrement incertain», pour justifier les suppressions d’emplois. Deux entités du Val-de-Travers sont concernées. Elles sont uniquement actives dans la production horlogère, à savoir Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture.

«La demande des clients de la maison évolue aujourd’hui vers des créations horlogères plus haut de gamme, produites en plus faibles volumes en raison de leur grande complexité. Nous réorganisons et adaptons notre outil de production de Fleurier à cette nouvelle réalité», avait précisé l’horloger et joaillier de luxe.