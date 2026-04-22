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Lucerne baptise une place au nom de la politicienne Judith Stamm

Keystone-SDA

La ville de Lucerne a rendu hommage, mercredi soir, à l'ancienne conseillère nationale Judith Stamm baptisant une place à son nom. Située à proximité immédiate de la gare centrale, ce lieu a été aménagé entre un grand hôtel et un nouveau bâtiment de la HES.

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(Keystone-ATS) Née en 1934, Judith Stamm est décédée en 2022 à l’âge de 88 ans. L’ancienne présidente du Conseil national a été la première inspectrice de la police criminelle lucernoise, puis juge des mineurs.

Zurichoise d’origine, elle a siégé pour le PDC lucernois au Conseil national de 1983 à 1999. Elle a présidé la Chambre du peuple de fin 1996 à fin 1997. À travers une motion, la politicienne est à l’origine de la création du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, en 1988. Elle s’est aussi engagée notamment pour la solution des délais en matière d’avortement.

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