Lufthansa va devenir actionnaire majoritaire d’ITA Airways

Keystone-SDA

Lufthansa va devenir l'actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne italienne ITA Airways, dont il détient déjà 41% des parts. Le premier groupe de transport aérien européen, qui contrôle notamment Swiss, a annoncé son intention de porter sa participation à 90%.

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(Keystone-ATS) Lufthansa «exercera son option d’acquérir une participation majoritaire dans ITA Airways en juin cette année» et ce «au prix d’achat préalablement convenu de 325 millions d’euros», a indiqué le groupe mardi dans un communiqué.

La «finalisation de l’acquisition majoritaire», sous réserve des approbations réglementaires notamment de la Commission européenne et du Département américain de la justice (DoJ), est prévue «au premier trimestre 2027», est-il ajouté.

Depuis l’acquisition en janvier 2025 d’une part minoritaire de ITA Airways, Lufthansa se réservait le droit de monter progressivement à 100% du capital d’ITA Airways.

Avec cette montée au capital, «ITA Airways sera pleinement intégrée au groupe Lufthansa, tant sur le plan organisationnel que financier», a indiqué le groupe de transport aérien.

«Toutes les interfaces destinées aux clients sont déjà intégrées à ce jour, à l’exception des vols transatlantiques», a précisé le président du directoire, Carsten Spohr, cité dans le communiqué.

Le vendeur des actions est le Ministère italien de l’Economie et des Finances, qui détenait jusqu’à présent 59% d’entre elles.

L’Etat italien «continuera dans un premier temps à détenir les 10% restants du capital d’ITA Airways», a expliqué Lufthansa, précisant que «cette tranche pourra également être acquise par Lufthansa en 2028».

Dans un autre communiqué, le directeur général d’ITA Airways Jörg Eberhart s’est réjoui d’une «étape de grande importance industrielle et stratégique» pour la compagnie et estimé que «l’intégration complète au sein du groupe Lufthansa (leur) permettrait de rivaliser plus fortement sur les marchés internationaux».