Mandats d’arrêt turcs pour «génocide» contre Netanyahu et consorts

Keystone-SDA

La justice turque a émis vendredi des mandats d'arrêt pour "génocide" contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et plusieurs responsables israéliens. Parmi ceux-ci: le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un total de 37 suspects sont visés par des mandats d’arrêt, a précisé le parquet général d’Istanbul dans un communiqué, sans toutefois fournir de liste complète.

Parmi eux figurent également le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, indique le parquet d’Istanbul qui dénonce le «génocide et les crimes contre l’humanité perpétrés de manière systématique par l’Etat israélien à Gaza».

La justice turque cite également le cas de l'»Hôpital de l’amitié turco-palestinienne» de la bande de Gaza – construit par la Turquie -, frappé en mars par l’armée israélienne qui affirme qu’il servait de base à des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

