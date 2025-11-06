Martigny-Croix: lancement des travaux d’un hub de mobilité.

Keystone-SDA

Dans le cadre de leur projet d'agglomération de 4e génération, la Ville de Martigny et la commune de Martigny-Combe annoncent jeudi le début des travaux du "hub" de Martigny-Croix. Ce nouvel aménagement facilitera notamment les correspondances entre les bus, le train et la mobilité douce.

(Keystone-ATS) Actuellement, les bus urbains et les cars postaux de Martigny s’arrêtent sur la route cantonale, à proximité du pont de la Dranse. Pour assurer leur retour vers Martigny, les véhicules doivent effectuer un détour jusqu’au giratoire du Transalpin, ce qui perturbe les horaires, en raison du trafic dense sur l’axe du Grand-Saint-Bernard.

Afin de garantir une cadence de 15 minutes sur le réseau de transports publics, les deux communes ont décidé de réaliser un hub à Martigny-Croix. Ce projet permettra aux bus de circuler plus efficacement, sans devoir emprunter le giratoire, tout en améliorant la sécurité et le confort des usagers.

Un projet à 1,3 million de francs

Le hub de Martigny-Croix constituera ainsi un point d’articulation entre les bus urbains et régionaux, la ligne ferroviaire, la mobilité douce et le stationnement de véhicules. Il comprendra la construction de trois quais destinés aux transports publics, la création d’espaces de dépose et de stationnement pour les vélos ainsi qu’une connexion directe avec la future liaison de mobilité douce qui longera la Dranse, reliant le Rhône à Bovernier.

La fin des travaux est prévue pour l’été 2026. Le coût total du projet s’élève à 1,3 million de francs. La Confédération et le Canton du Valais participent financièrement à hauteur de 30%, tandis que le solde est réparti entre la Ville de Martigny (30%) et la commune de Martigny-Combe (10%).