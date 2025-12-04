Meurtre d’un patron d’assurance US: l’arrestation en questions

Keystone-SDA

La défense de Luigi Mangione, accusé d'avoir tué de sang-froid le patron du plus gros assureur de santé américain en 2024, s'est attardée jeudi sur les conditions de son arrestation, guettant des erreurs dans la conduite des policiers.

(Keystone-ATS) Les avocats de cet homme de 27 ans tentent depuis plusieurs jours dans une audience préliminaire à New York de faire annuler des preuves recueillies au moment de son interpellation ainsi que ses premières déclarations aux forces de l’ordre, dénonçant des erreurs de procédure.

L’enjeu est de taille: c’est au moment de son arrestation dans un McDonald’s de Pennsylvanie qu’il a été trouvé porteur d’un pistolet muni d’un silencieux, correspondant aux douilles retrouvées sur les lieux du meurtre, et d’un carnet dans lequel il exprimait son hostilité au secteur de l’assurance santé.

Brian Thompson, 50 ans, PDG du premier assureur santé du pays United Healthcare, a été abattu le matin du 4 décembre 2024 dans une rue de Manhattan, en plein coeur de New York, alors qu’il sortait de son hôtel.

Jeudi à l’audience, un an exactement après le meurtre, le tribunal a visionné des images montrant les policiers interrogeant dans le McDonald’s le suspect sur son identité, les raisons de sa présence dans cette région rurale et pour savoir s’il avait été à New York.

«Je ne sais pas ce que vous fabriquez, les gars, je vais juste attendre», leur répond-il notamment après leur avoir donné une fausse identité, continuant de manger nonchalamment, des chants de Noël en fond sonore.

Les défenseurs du jeune homme, devenu pour certains le symbole de la colère des Américains contre leur système d’assurance santé, reprochent notamment aux enquêteurs d’avoir commencé à l’interroger sans lui signifier ses droits.

A la barre, l’un des policiers, Tyler Frye, a en outre reconnu que les membres des forces de l’ordre ont continué à lui poser des questions alors qu’il leur a dit qu’il refusait de leur répondre.

Pour le moment, aucune date n’a été arrêtée pour un procès de Luigi Mangione, dont les passages au tribunal sont systématiquement accompagnés de la présence de supporters, le plus souvent des jeunes femmes.

Dans le cadre de cette procédure pour meurtre menée au niveau de l’Etat, il encourt la prison à perpétuité. Il risque par ailleurs la peine de mort dans une autre procédure au niveau fédéral.