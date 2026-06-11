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Mexique: 5 policiers tués dans une région sous la coupe des cartels

Keystone-SDA

Cinq policiers ont été tués et cinq autres blessés mercredi dans une attaque armée dans le Michoacan, un Etat de l'ouest du Mexique sous la coupe des cartels de drogue. Cette annonce intervient à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde de football.

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(Keystone-ATS) Le véhicule dans lequel les policiers se déplaçaient montre de nombreux impacts de balle, selon des images auxquelles l’AFP a eu accès.

L’attaque a eu lieu dans la municipalité de Nahuatzen, une zone habitée par l’ethnie indigène purépecha, où opère notamment le puissant Cartel Jalisco Nueva Generacion. Le ministère de la sécurité du Michoacan a annoncé une vaste opération policière pour retrouver les auteurs des faits.

12’000 militaires déployés

Le Michoacan est l’épicentre d’une économie de l’avocat qui génère 5 milliards de dollars de revenus par an ainsi que d’une importante industrie du citron. L’Etat possède un vaste port sur la côte pacifique. L’économie illicite y prospère entre extorsion, trafic de drogue et enrôlement forcé de jeunes vulnérables par les cartels.

Sa capitale, Morelia, se trouve à quelque 300 kilomètres de Guadalajara et de Mexico, deux des villes hôtes de la Coupe du monde de football qui s’ouvre jeudi dans le stade Aztèque de la capitale mexicaine.

Quelque 12’000 militaires avaient été dépêchés dans le Michoacan, voisin de l’Etat de Jalisco, après l’assassinat en novembre du maire de la ville d’Uruapan et d’un dirigeant des riches producteurs locaux de citron qui dénonçait l’extorsion des cartels.

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